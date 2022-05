Vladimir Putin | il discorso durante la Festa della Vittoria

(Di lunedì 9 maggio 2022)ha tenuto unper la ricorrenza dell’anniversarioSeconda Guerra Mondiale. In Piazza Rossa a Mosca c’erano schierati i militari, a loro ha rivolto la parola dicendo: “State combattendo per la sicurezzaRussia”. Ildil’anniversarioSeconda Guerra Mondialeha tenuto un lungoper la parata. In piazza Rossa a Mosca, il presidente russo si è espresso in merito alle attuali ...

Advertising

fanpage : ULTIM'ORA Le parole di Vladimir #Putin nel suo discorso dalla Piazza Rossa a Mosca in occasione della parata del… - euronewsit : 'Una minaccia assolutamente inaccettabile alla nostra sicurezza è stata sistematicamente creata, per di più, dirett… - RaiNews : La limousine russa cabriolet Aurus è un'auto fortemente voluta dal presidente Vladimir Putin che punta a sfidare il… - carlokarl : RT @ultimenotizie: 'Credo che #Putin creda quello che vuole credere, un segno di disperazione'. Così il ministro della Difesa britannico, B… - blusewillis1 : RT @ultimenotizie: 'Credo che #Putin creda quello che vuole credere, un segno di disperazione'. Così il ministro della Difesa britannico, B… -

Nella parata militare del V - Day a Mosca forse più attesa di sempre, dove molti attendevano un grande annuncio da parte del presidentesull'Ucraina, ci sono stati alcuni "assenti" eccellenti. Intanto il nome stesso di "Ucraina", mai pronunciata dal leder del Cremlino nel suo discorso dalla tribuna in Piazza Rossa. ...Settantacinquesimo giorno di guerra in Ucraina. Stamane a Mosca, il presidente russoha tenuto il discorso in occasione della Festa della Vittoria (giorno in cui si festeggia la dichiarazione di resa della Germania nazista nel 1945 e la fine della Seconda guerra ...Toni patriottici nel discorso di Vladimir Putin alla celebrazione del 9 maggio a memoria della vittoria del 1945 contro il nazismo. Presente anche il Patriarca Kirill, assente il generale Valery Geras ...Anche se sentiamo definire Putin come un ‘pazzo’ non è affatto matto, anzi, mi sembra molto più equilibrato lui di Biden”. A commentare con l’Adnkronos il discorso di Vladimir Putin nella Piazza Rossa ...