Vladimir Putin durante le celebrazioni della Giornata della Vittoria: "La Nato non ha voluto ascoltare" È infine arrivato il 9 maggio, la data che segna il 77esimo anniversario della Vittoria russa sul nazismo. Dopo i timori espressi nei giorni scorsi su un possibile inasprimento del conflitto in Ucraina, si è tenuto il consueto discorso del presidente russo Vladimir Putin. Vladimir Putin parla alla Russia dalla Piazza Rossa: "Combattete per la nostra gente nel Donbass" Attorno alla data di oggi si erano concentrati numerosi timori. Il 9 maggio è una data molto sentita a livello nazionale in tutta la Russia, perciò nei gironi scorsi si era ipotizzato che il presidente Putin potesse dichiarare una guerra "totale" all'Ucraina abbandonando la definizione di "operazione militare speciale". "Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ...

fattoquotidiano : 'COMBATTETE CONTRO I NAZISTI' Ecco uno dei passaggi del discorso di Vladimir Putin. Qui si rivolge a chi sta combat… - fanpage : ULTIM'ORA Le parole di Vladimir #Putin nel suo discorso dalla Piazza Rossa a Mosca in occasione della parata del… - RaiNews : La limousine russa cabriolet Aurus è un'auto fortemente voluta dal presidente Vladimir Putin che punta a sfidare il… - monsieur_dapoz : RT @busettodavide: E insomma Vladimir Putin non ha annunciato né le guerra nucleare né la mobilitazione generale... chi lo avrebbe mai dett… - MarliMoraes47 : La marcia del 'Reggimento immortale' a Mosca. Vi prende parte anche Vladimir Putin. @KremlinRussia_E I Love You ?? -