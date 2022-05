Virtus Bologna-Bursaspor, Finale EuroCup basket 2022: orario, dove vederla in tv, programma, streaming (Di lunedì 9 maggio 2022) Mercoledì sera ci sarà l’appuntamento con la storia per la Virtus Bologna. La squadra di Sergio Scariolo va a caccia della conquista dell’EuroCup ed affronterà in casa i turchi del Bursaspor nell’ultimo atto della competizione. Una sfida diretta, senza possibilità di repliche, che la Virtus avrà la possibilità di giocare davanti ai propri tifosi. Bologna è favorita, ma attenzione al Bursaspor, che ha già saputo eliminare una squadra come il Partizan a Belgrado. Chi vince poi si garantirà un posto nella prossima Eurolega. Qui di seguito il programma completo di Virtus Segafredo Bologna-Bursaspor, Finale dell’EuroCup 2021-2022. Sarà possibile seguire ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Mercoledì sera ci sarà l’appuntamento con la storia per la. La squadra di Sergio Scariolo va a caccia della conquista dell’ed affronterà in casa i turchi delnell’ultimo atto della competizione. Una sfida diretta, senza possibilità di repliche, che laavrà la possibilità di giocare davanti ai propri tifosi.è favorita, ma attenzione al, che ha già saputo eliminare una squadra come il Partizan a Belgrado. Chi vince poi si garantirà un posto nella prossima Eurolega. Qui di seguito ilcompleto diSegafredodell’2021-. Sarà possibile seguire ...

