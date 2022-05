Vigilessa soffocata e seppellita | anche il 26enne bergamasco rischia il processo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 maggio 2022) In occasione del primo anniversario della morte, la Procura di Brescia ha chiuso le indagini sull’omicidio di Laura Ziliani, l’exdi Temù, scomparsa l’8 maggio di un anno fa e ritrovata cadavere l’8 agosto. Per la procura la donna sarebbe stata uccisa da due delle tre figlie, Paola e Silvia Zani, 20 e 27 anni, e da Mirto Milani, ilfidanzato della maggiore e coetaneo. I tre prima avrebbero stordito Laura Ziliani con tranquillanti e poi l’avrebberocon un cuscino. In carcere dal 24 settembre, sono accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere e non hanno mai parlato con gli inquirenti. L’unico loro atto è stato un esposto presentato alla Procura di Venezia per denunciare una fuga di notizie sul caso.