VIDEO Verona-Milan 1-2, Tonali show al “Bentegodi”: le reazioni sui social (Di lunedì 9 maggio 2022) Nel posticipo della 36ª giornata di Serie A, il Milan batte per 3-1 il Verona in trasferta e si avvicina a coronare il sogno scudetto: adesso basteranno 4 punti Leggi su mediagol (Di lunedì 9 maggio 2022) Nel posticipo della 36ª giornata di Serie A, ilbatte per 3-1 ilin trasferta e si avvicina a coronare il sogno scudetto: adesso basteranno 4 punti

Advertising

tvdellosport : ?? TONALI: “SAPPIAMO DI ESSERE FORTI” Il Milan supera l’ostacolo Verona per 3-1. Decisiva ai fini del risultato la… - SPORTTVPortugal : NOSSA, QUE DISPARO! ?? @acmilan #sporttvportugal #SERIEAnaSPORTTV #legaseriea #seriea #acmilan #milan… - RadioItalia : I Måneskin tornano in Italia e conquistano l'Arena di Verona! Un concerto fantastico, ricco di ospiti e di grandi i… - Manuelsson1 : RT @DVACMILAN: Intanto andiamo ad Appiano Gentile per vedere come hanno digerito la Fatal Verona. APPIANOOO: - kaktus6871_mm : RT @jackpoolista: ??Trailer Ufficiale dell’Inter Twitter Parte 1 con musica epic. Speranza e dubbi ma si sogna. Il Verona è duro a morire.… -