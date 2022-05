VIDEO | HAALAND AL MANCHESTER CITY: TUTTI I DETTAGLI! (Di lunedì 9 maggio 2022) L’estate 2022 sarà ricca di colpi di scena per quanto riguarda il calciomercato. Molti top club europei cercheranno di rinforzare le proprie rose con super acquisti. Un club che sicuramente non baderà a spese sarà il MANCHESTER CITY, che proverà a vincere la Champions 22/23 dopo aver perso la finale per pochi minuti. In particolare, secondo quanto riportato dal the Athletic sarebbe vicinissimo alla corte di Pep Guardiola Erling HAALAND. Per il norvegese un contratto da capogiro, mentre al Borussia Dortmund andranno i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. La delusione dell’eliminazione dalla Champions League subita dal Real Madrid di Ancelotti è un’onta che Guardiola e compagnia stanno cercando di smaltire buttandosi a capofitto nella serratissima lotta al titolo con il Liverpool, verso il quale adesso gode di un vantaggio di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 9 maggio 2022) L’estate 2022 sarà ricca di colpi di scena per quanto riguarda il calciomercato. Molti top club europei cercheranno di rinforzare le proprie rose con super acquisti. Un club che sicuramente non baderà a spese sarà il, che proverà a vincere la Champions 22/23 dopo aver perso la finale per pochi minuti. In particolare, secondo quanto riportato dal the Athletic sarebbe vicinissimo alla corte di Pep Guardiola Erling. Per il norvegese un contratto da capogiro, mentre al Borussia Dortmund andranno i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. La delusione dell’eliminazione dalla Champions League subita dal Real Madrid di Ancelotti è un’onta che Guardiola e compagnia stanno cercando di smaltire buttandosi a capofitto nella serratissima lotta al titolo con il Liverpool, verso il quale adesso gode di un vantaggio di ...

