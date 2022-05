(VIDEO) Gol, highlights e commento della 36a giornata di Premier League (Di lunedì 9 maggio 2022) Vediamo cos’è successo nel dettaglio nella trentaseiesima giornata di Premier League. Stravince il Manchester City contro il Newcastle (5-0) e guadagna due punti sul Liverpool, che pareggia in casa con il Tottenham (1-1). I Citizens battono i Magpies grazie alle reti di Sterling (doppietta), Laporte, Rodri e Foden. Nel match di Anfield fra Reds e Spurs sono gli ospiti a passare in vantaggio con un gol di Son, ma i padroni di casa trovano il pareggio con Luis Diaz. Il Chelsea non va oltre il 2-2 a Stamford Bridge contro il Wolverhampton. La doppietta di Lukaku porta avanti i Blues, Trincao accorcia le distanze e Coady al 97? firma il gol del pareggio. Quarta vittoria di fila per l’Arsenal, che supera in casa il Leeds (2-1). Per i Gunners sono decisivi i due gol di Nketiah nei primi dieci minuti, la rete di Llorente non serve a evitare ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 9 maggio 2022) Vediamo cos’è successo nel dettaglio nella trentaseiesimadi. Stravince il Manchester City contro il Newcastle (5-0) e guadagna due punti sul Liverpool, che pareggia in casa con il Tottenham (1-1). I Citizens battono i Magpies grazie alle reti di Sterling (doppietta), Laporte, Rodri e Foden. Nel match di Anfield fra Reds e Spurs sono gli ospiti a passare in vantaggio con un gol di Son, ma i padroni di casa trovano il pareggio con Luis Diaz. Il Chelsea non va oltre il 2-2 a Stamford Bridge contro il Wolverhampton. La doppietta di Lukaku porta avanti i Blues, Trincao accorcia le distanze e Coady al 97? firma il gol del pareggio. Quarta vittoria di fila per l’Arsenal, che supera in casa il Leeds (2-1). Per i Gunners sono decisivi i due gol di Nketiah nei primi dieci minuti, la rete di Llorente non serve a evitare ...

