Viabilità Roma Regione Lazio del 09-05-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 9 maggio 2022)DEL 9 MAGGIO11.20 CLAUDIO VELOCCIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN COMPLANARE ALTEZZA BUFALOTTA IN CARREGGIATA ESTERNA SULLA STRARDA STATALE PONTINA UN CANTIERE ATTIVO A CURA DI ANAS RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTELNO NEI DUE SENSI DI MARCIA ATTIVO SCAMBIO DI CARREGGIATA PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NELLE DUE DIREZIONI IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA CASILINA SI RALLENTA TRA BORGHESIANA EFINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI INFINE IN VIA ...