Verstappen vince il Gran Premio di Miami di F1 e accorcia il distacco da Leclerc: Ferrari sul podio (Di lunedì 9 maggio 2022) Max Verstappen vince il Gran Premio di Miami di F1 dopo un’estenuante battaglia con Charles Leclerc e la sua Ferrari. Il campione del mondo olandese della Red Bull rimonta nella classifica piloti e accorcia la sua distanza dall’attuale leader del mondiale: e il distacco inizia ad assottigliarsi anche per le rispettive scuderie. I due si sono dati battaglia fin dalla partenza di questo primo Gran Premio disputato a Miami; Leclerc è partito bene, ma Verstappen è stato aggressivo fin da subito, riuscendo a superare il Ferrarista intorno al decimo giro. Carlos Sainz, l’altro pilota della scuderia del cavallino, ha invece tenuto testa a ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) Maxildidi F1 dopo un’estenuante battaglia con Charlese la sua. Il campione del mondo olandese della Red Bull rimonta nella classifica piloti ela sua distanza dall’attuale leader del mondiale: e ilinizia ad assottigliarsi anche per le rispettive scuderie. I due si sono dati battaglia fin dalla partenza di questo primodisputato aè partito bene, maè stato aggressivo fin da subito, riuscendo a superare ilsta intorno al decimo giro. Carlos Sainz, l’altro pilota della scuderia del cavallino, ha invece tenuto testa a ...

Advertising

SkySportF1 : ?? SUPER MAX VERSTAPPEN VINCE A MIAMI ? MA LECLERC CI HA PROVATO I RISULTATI ? - Eurosport_IT : VINCE ANCORA VERSTAPPEN! ???? Due Ferrari sul podio dietro il Campione del Mondo della Red Bull: Leclerc è secondo d… - Montecarlonews : F1. Leclerc limita i danni a Miami, vince Verstappen con una Red Bull decisamente più in palla - GarziaKart : RT @GarziaKart: #SkyMotori Ciao, secondo voi la Ferrari con quale prospettiva arriverà in Spagna??? Perché se vince di nuovo Verstappen si… - GarziaKart : RT @GarziaKart: #SkyMotori Ciao, secondo voi la Ferrari con quale prospettiva arriverà in Spagna??? Perché se vince di nuovo Verstappen si… -