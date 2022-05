Verona-Torino | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 9 maggio 2022) Gara valida per la 37esima giornata del campionato italiano di Serie A. Si gioca sabato 14 maggio 2022 alle ore 18 presso lo stadio Bentegodi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I padroni di casa hanno raggiunto la salvezza con largo anticipo senza mai dare l’impressione di lottare per non retrocedere. Obiettivo raggiunto anche per i granata che hanno disputato un campionato in linea con le loro aspettative. LEPochi cambi per Tudor nel suo classico 3-4-2-1: Montipo’ in porta, linea difensiva composta da Gunter, Ceccherini e Casale. In mezzo al campo, ci saranno Tameze e Ilic, assistiti sulle fasce da Depaoli e Lazevic. In avanti, Caprari e Barack in appoggio a Simeone. 3-5-2 per Juric che dovrebbe schierare Berisha in porta, Didji, Bremer e Rodriguez in difesa. A ...