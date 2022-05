Verona Milan, Tonali: «Emozioni che ricorderò sempre. Scudetto? E’ ancora lunga» (Di lunedì 9 maggio 2022) Tonali a DAZN: «ricorderò queste Emozioni per tutta la vita». Le parole del centrocampista del Milan Sandro Tonali a DAZN dopo Verona-Milan. Le sue dichiarazioni dopo la doppietta che ha consentito al Milan di trovare tre punti importanti: DOPPIETTA – «Non sono abituato, ma sono Emozioni e momenti che mi ricorderò per sempre». PARTITA – «Siamo partiti bene, poi abbiamo subito quel gol che ci ha spezzato il ritmo. Siamo stati bravi a far finta di non averlo subito e a riprendere subito a giocare ed attaccare. Questa è stata una cosa che oggi ha permesso di fare tre gol e vincere la partita». Scudetto – «È ancora lunga, dobbiamo continuare a guardare ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 9 maggio 2022)a DAZN: «questeper tutta la vita». Le parole del centrocampista delSandroa DAZN dopo. Le sue dichiarazioni dopo la doppietta che ha consentito aldi trovare tre punti importanti: DOPPIETTA – «Non sono abituato, ma sonoe momenti che miper». PARTITA – «Siamo partiti bene, poi abbiamo subito quel gol che ci ha spezzato il ritmo. Siamo stati bravi a far finta di non averlo subito e a riprendere subito a giocare ed attaccare. Questa è stata una cosa che oggi ha permesso di fare tre gol e vincere la partita».– «È, dobbiamo continuare a guardare ...

