Verona-Milan 1-3, Sacchi: “Tonali, non perdere la modestia” | VIDEO (Di lunedì 9 maggio 2022) Arrigo Sacchi, alla fine di Verona-Milan 1-3, ha parlato di Sandro Tonali, risultato decisivo per le sorti dei rossoneri con due gol al 'Bentegodi'. Ecco, dunque, in questo VIDEO le dichiarazioni del 'Profeta di Fusignano' a 'La Gazzetta dello Sport' Leggi su pianetamilan (Di lunedì 9 maggio 2022) Arrigo, alla fine di1-3, ha parlato di Sandro, risultato decisivo per le sorti dei rossoneri con due gol al 'Bentegodi'. Ecco, dunque, in questole dichiarazioni del 'Profeta di Fusignano' a 'La Gazzetta dello Sport'

Advertising

gippu1 : Sandro #Tonali è il primo calciatore della storia del #Milan a segnare una doppietta in serie A nel giorno del suo… - acmilan : ?? Read the romantic tale of #VeronaMilan in tonight's match report ?? - cmdotcom : #Milan, a #Verona l'ha vinta #Pioli. Lo #scudetto si decide domenica e l'Atalanta può farlo vincere all'#Inter… - zazoomblog : Hellas Verona-Milan Pioli: “Sono innamorato siamo forti” - #Hellas #Verona-Milan #Pioli: #“Sono - RobertaFazio7 : RT @capuanogio: Barbano sul #CorSport: tolti #Giroud con i suoi 35 anni e #Krunic che ne ha 28, il #Milan che sbanca Verona ha 24 anni e l'… -