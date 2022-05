Verona-Milan 1-3, la reazione di Suma alla rimonta rossonera (VIDEO) (Di lunedì 9 maggio 2022) Il Milan batte 3-1 l’Hellas Verona in trasferta nella sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Gli scaligeri sbloccano il punteggio con Faraoni (38?), ma la doppietta di Tonali (45+3?, 50?) e il gol di Florenzi (86?) regalano tre punti preziosissimi in ottica scudetto ai rossoneri. Ecco la reazione del telecronista-tifoso Mauro Suma alla vittoria del Milan. https://www.youtube.com/shorts/1-7C7NHzWMY?&ab channel=TennisTV SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 9 maggio 2022) Ilbatte 3-1 l’Hellasin trasferta nella sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Gli scaligeri sbloccano il punteggio con Faraoni (38?), ma la doppietta di Tonali (45+3?, 50?) e il gol di Florenzi (86?) regalano tre punti preziosissimi in ottica scudetto ai rossoneri. Ecco ladel telecronista-tifoso Maurovittoria del. https://www.youtube.com/shorts/1-7C7NHzWMY?&ab channel=TennisTV SportFace.

Advertising

gippu1 : Sandro #Tonali è il primo calciatore della storia del #Milan a segnare una doppietta in serie A nel giorno del suo… - Gazzetta_it : Casale sfida il Milan: 'Ibra e Giroud? Temo più Leao. Vogliamo un'altra Fatal Verona' #VeronaMilan - acmilan : ?? Read the romantic tale of #VeronaMilan in tonight's match report ?? - Rturcato83 : RT @gippu1: Sandro #Tonali è il primo calciatore della storia del #Milan a segnare una doppietta in serie A nel giorno del suo compleanno (… - zazoomblog : Verona-Milan Pioli: “Per essere ricordati dobbiamo vincere. Lo ha detto Ibra” - #Verona-Milan #Pioli: #essere -