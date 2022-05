Vendere l’usato senza partita iva | ecco cosa prevede la legge

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 9 maggio 2022)comodamente cose di seconda mano non è stato mai cosi facile. Al giorno d’oggi esistono diversi modi perciò che non usiamo più, attraverso internet e le varie app che sono nate. Comee guadagnare? Da Ebay a Vinted , diverse sono quindi le modalità con cui si puòfacilmente roba usata e poter in sostanza guadagnare stando a casa. Chi non l’ha mai fatto non sa forse che perche non ci piace più (per svuotare casa sostanzialmente) non occorre nessunaiva. Eh si perchè laIva è destinata solo a chi svolge un’attività commerciale in forma «continuativa e abituale». Quindi si puòonlinerilasciare fattura o scontrino. ...