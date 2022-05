(Di lunedì 9 maggio 2022) L'russo in Polonia, Sergey Andreev, aggredito con, 9 maggio 2022 - L'russo in Polonia, Sergey Andreev , è stato cosparso di...

L'ambasciatore russo in Polonia, Sergey Andreev, aggredito conrossa a, 9 maggio 2022 - L'ambasciatore russo in Polonia, Sergey Andreev , è stato cosparso dirossa mentre cercava di deporre una corona di fiori al cimitero dei ......manifestanti anti - Putin e contro la guerra in Ucraina che gli hanno lanciato dellarossa. Andreyev stava partecipando a una commemorazione al cimitero dei soldati sovietici a, ... Varsavia, vernice rossa contro l'ambasciatore di Mosca. Le foto Il diplomatico contestato mentre si preparava a deporre una corona di fiori al cimitero dei soldati sovietici nel giorno della Vittoria Varsavia, 9 maggio 2022 - L’ambasciatore russo in Polonia, ...Dopo la secchiata di vernice rossa sull’ambasciatore russo in Polonia il diplomatico è stato scortato via dalla polizia fra due ali di manifestanti ...