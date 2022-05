Valgoglio | a dieci giorni dalla frana novità sulla riapertura della strada

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 9 maggio 2022). Nessuna speranza, a ormaidall’evento franoso che ha isolato, in alta Val Seriana, di vedere a breve riaperto in modo continuato il tratto interessato dall’ostruzione franosa. Almeno adesso ci sarà un’apertura a senso alternato anche la sera, perché la situazione per chi doveva tornare a casa dopo il lavoro era a dir poco assurda: il mattino era consentito il passaggio, la sera si doveva affrontare una… mulattiera. L’appello del sindaco Angelo Bosatelli, che aveva invitato le varie istituzioni interessate – Provincia di Bergamo, Prefettura, Carabinieri, Protezione civile, Croce Blu di Gromo – a un incontro, lunedì in Municipio, ha portato alcune: martedì 10 apertura dalle 7 alle 8. Mercoledì sera si aprirà a senso unico alternato dalle 18.30 alle 19.30. Da ...