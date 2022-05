Usavano la faccia di Bassetti per vendere online creme e farmaci illegali, l’infettivologo denuncia due casi: «Sono truffe» (Di lunedì 9 maggio 2022) Furto d’identità per il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Su alcuni siti stranieri, il suo nome e il suo volto Sono stati utilizzati per promuovere la vendita di alcuni prodotti farmaceutici illegali, tra cui creme contro l’artrosi, farmaci per il cuore e integratori contro parassiti intestinali. «Ricevo decine di mail e messaggi al giorno tutti i giorni – ha spiegato il professor Bassetti all’Ansa -. A me importa poco o nulla ma qui ne va della salute dei cittadini». Sul caso Sono in corso le indagini della polizia postale che, al momento, non è ancora riuscita a risalire alle generalità dei truffatori. Il primario del San Martino aveva già presentato denuncia nei mesi ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) Furto d’identità per il professor Matteo, direttore della clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Su alcuni siti stranieri, il suo nome e il suo voltostati utilizzati per promuovere la vendita di alcuni prodotti farmaceutici, tra cuicontro l’artrosi,per il cuore e integratori contro parassiti intestinali. «Ricevo decine di mail e messaggi al giorno tutti i giorni – ha spiegato il professorall’Ansa -. A me importa poco o nulla ma qui ne va della salute dei cittadini». Sul casoin corso le indagini della polizia postale che, al momento, non è ancora riuscita a risalire alle generalità dei truffatori. Il primario del San Martino aveva già presentatonei mesi ...

EffeBoccia : Usavano la faccia di #Bassetti per vendere online creme e farmaci illegali, l’infettivologo denuncia due casi: «Son… - ErsiliaDe1 : @Cartabellotta Solo in Italia si fa tanto rumore sull' uso delle mascherine in Giappone al chiuso la usano in tanti… - F_Prayt : @dettalauretta Nei luoghi affollati la userò ancora. Troppa poca educazione, troppi contagi e sopratutto individui,… - cumaldi : @andreasso1951 Gli antichi ladri e briganti usavano i panni in faccia. Si sono modernizzati. -