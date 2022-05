Usa, l’ultimo colpo contro i diritti Lgbtq: in Alabama diventa reato fornire cure mediche per il cambio di genere (Di lunedì 9 maggio 2022) In Alabama sarà reato fornire cure mediche per il cambio di genere ai giovani transgender. La nuova legge, promulgata dal governatore Kay Ivey l’8 aprile ed entrata in vigore oggi 9 maggio, punisce con la reclusione fino a 10 anni la prescrizione di bloccanti della pubertà, ormoni e procedure mediche ai giovani sotto i 19 anni. Il provvedimento include ulteriori discriminazioni nei confronti della comunità transgender, dal divieto di partecipazione nelle competizioni sportive e l’utilizzo dei bagni che non coincidono con il sesso assegnato alla nascita, alla limitazione all’insegnamento dell’identità sessuale e di genere fino alla quinta elementare. Le associazioni per i diritti Lgbtq, tra cui ... Leggi su open.online (Di lunedì 9 maggio 2022) Insaràper ildiai giovani transgender. La nuova legge, promulgata dal governatore Kay Ivey l’8 aprile ed entrata in vigore oggi 9 maggio, punisce con la reclusione fino a 10 anni la prescrizione di bloccanti della pubertà, ormoni e procedureai giovani sotto i 19 anni. Il provvedimento include ulteriori discriminazioni nei confronti della comunità transgender, dal divieto di partecipazione nelle competizioni sportive e l’utilizzo dei bagni che non coincidono con il sesso assegnato alla nascita, alla limitazione all’insegnamento dell’identità sessuale e difino alla quinta elementare. Le associazioni per i, tra cui ...

