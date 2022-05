Uomini e Donne: anticipazioni della puntata del 9 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo la pausa del weekend ritorna sugli schermi Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni riguardo a ciò che accadrà nel corso della puntata di oggi, in onda su Canale5 alle 14:45 TRONO OVER. Secondo quanto riportato nelle diverse anticipazioni di Uomini e Donne, sembra che il trono Over avrà il dominio totale sulla puntata; per cui – almeno per oggi- il trono classico verrà messo da parte. Infatti, una questione in studio sarà il motivo di un forte dibattito: stiano naturalmente parlando del rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Come si è avuto modo di apprendere nel corso delle precedenti puntate, Riccardo – ex storico di Ida- ha fatto nuovamente ritorno ad ... Leggi su zon (Di lunedì 9 maggio 2022) Dopo la pausa del weekend ritorna sugli schermi, il popolare dating show di Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutte leriguardo a ciò che accadrà nel corsodi oggi, in onda su Canale5 alle 14:45 TRONO OVER. Secondo quanto riportato nelle diversedi, sembra che il trono Over avrà il dominio totale sulla; per cui – almeno per oggi- il trono classico verrà messo da parte. Infatti, una questione in studio sarà il motivo di un forte dibattito: stiano naturalmente parlando del rapporto tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Come si è avuto modo di apprendere nel corso delle precedenti puntate, Riccardo – ex storico di Ida- ha fatto nuovamente ritorno ad ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Dopo gli attacchi politici subiti in questi giorni, oggi arriva una grave minaccia, un gesto intimidatorio proprio… - Mov5Stelle : È il momento di far sentire la nostra voce e il nostro sdegno: approviamo subito la legge sull’ergastolo ostativo.… - fattoquotidiano : Afghanistan, i Talebani impongono di nuovo il burqa alle donne: gli uomini “responsabili” rischiano il carcere in c… - cescon_maurizio : @BRUNOCALCHERA #Putin è cattivissimo. Resta il fatto però che #BorisJohnson abbia fatto propaganda, per di più stru… - pinapic : Era il 9 maggio di 72 anni fa quando Robert Schuman pose la prima pietra dell’Europa. Un edificio nato dalle maceri… -