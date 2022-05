United Rugby Championship: Zebre Parma, dal Sudafrica la seconda linea Visser (Di lunedì 9 maggio 2022) Una seconda linea Sudafricana per rinforzare le Zebre Parma in vista della prossima stagione. La franchigia federale, infatti, ha annunciato la firma dell’ex Springboks Under 20 Dennis Visser fino a giugno 2023, con la possibilità di estendere di un ulteriore anno il contratto. Nato a Benoni il 20 febbraio 1993, 201 cm per 118 kg, Dennis Visser è cresciuto nell’academy dei Blue Bulls e, come detto, ha partecipato a un Mondiale juniores con il Sudafrica Under 20. A livello seniores ha esordito proprio con i Bulls in Vodacom Cup, ma poi si è trasferito ai Cheetahs di Bloemfontein partecipando al Super Rugby. Con i Sudafricani disputa anche due partite nell’allora Guiness Pro 14 tra il 2017 e il 2018, anno in cui si ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) Unana per rinforzare lein vista della prossima stagione. La franchigia federale, infatti, ha annunciato la firma dell’ex Springboks Under 20 Dennisfino a giugno 2023, con la possibilità di estendere di un ulteriore anno il contratto. Nato a Benoni il 20 febbraio 1993, 201 cm per 118 kg, Dennisè cresciuto nell’academy dei Blue Bulls e, come detto, ha partecipato a un Mondiale juniores con ilUnder 20. A livello seniores ha esordito proprio con i Bulls in Vodacom Cup, ma poi si è trasferito ai Cheetahs di Bloemfontein partecipando al Super. Con ini disputa anche due partite nell’allora Guiness Pro 14 tra il 2017 e il 2018, anno in cui si ...

