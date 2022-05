Unghie primavera estate 2022: 3 tendenze da figli dei fiori (Di lunedì 9 maggio 2022) Le Unghie della primavera estate 2022 esigono nuance, sfumature e tonalità di tutti i tipi. fiori e cieli azzurri, d’altra parte, sono un vero e proprio invito a scatenare la propria voglia di vitalità. Un’ispirazione d’eccezione, che non può che tradursi in manicure dal sapore Anni ‘70. Ecco allora che, sulle Unghie della PE 2022, prendono vita pattern multicolor, effetti tie-dye e fiori stilizzati. Un mix&match che potrebbe apparire disordinato, ma che – in realtà – ricalca alla perfezione il gusto per il patchwork, i tessuti all’uncinetto e le stampe variopinte dei figli dei fiori. Nessuno schema, nessuna regola. Gli abbinamenti, infatti, sono il risultato di un viaggio psichedelico nel colore. Un trip, che ... Leggi su amica (Di lunedì 9 maggio 2022) Ledellaesigono nuance, sfumature e tonalità di tutti i tipi.e cieli azzurri, d’altra parte, sono un vero e proprio invito a scatenare la propria voglia di vitalità. Un’ispirazione d’eccezione, che non può che tradursi in manicure dal sapore Anni ‘70. Ecco allora che, sulledella PE, prendono vita pattern multicolor, effetti tie-dye estilizzati. Un mix&match che potrebbe apparire disordinato, ma che – in realtà – ricalca alla perfezione il gusto per il patchwork, i tessuti all’uncinetto e le stampe variopinte deidei. Nessuno schema, nessuna regola. Gli abbinamenti, infatti, sono il risultato di un viaggio psichedelico nel colore. Un trip, che ...

Advertising

lillydessi : Manicure e gioielli: gli abbinamenti più hot per la primavera estate 2022 - Grazia - Cosmopolitan_IT : Unghie a specchio: 19 idee per illuminare la primavera - libertfly : Manicure e gioielli: gli abbinamenti più hot per la primavera estate 2022 - lillydessi : Manicure e gioielli: gli abbinamenti più hot per la primavera estate 2022 - Grazia - adriana_spink : Le unghie sposa Primavera 2022 vedono protagonista l'originalità: ecco idee e ispirazioni per il 'giorno del si' al… -