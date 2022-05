Una guerra ‘giusta’? Il Gen. Tricarico denuncia “L’asservimento all’indirizzo statunitense della Nato, mai visto e certamente indecoroso” (Di lunedì 9 maggio 2022) Spiace dirlo ma, purtroppo, premesso il gravissimo atto di ostilità perpetrato da Mosca ai danni di Kiev, con un’invasione bellica di una violenza inaudita, c’è da sottolineare a monte l’assoluto ‘menegreghismo’ in primis delle Nazioni Unite – che ben si son guardate dall’intervenire nel Donbass già nel 2014 – e la totale ‘confusione’ da parte della Ue che, mai come in questa occasione ha mostrato tutti i suoi limiti politici e ‘diplomatici’. La stessa Nato ha poi in parte ‘relegato’ alla bacchetta degli Usa il potere di comando, facendosi trascinare in un vorticoso coinvolgimento, che non lascia presagire nulla di buono. Una clamorosa incapacità politica, l’iniziale ‘immobilismo’ occidentale, o un ‘silente interesse’ per poi approfittare della situazione? La ‘questione fra Ucraina e Russia, anche ‘economica’ (solo il Donbass ... Leggi su italiasera (Di lunedì 9 maggio 2022) Spiace dirlo ma, purtroppo, premesso il gravissimo atto di ostilità perpetrato da Mosca ai danni di Kiev, con un’invasione bellica di una violenza inaudita, c’è da sottolineare a monte l’assoluto ‘menegreghismo’ in primis delle Nazioni Unite – che ben si son guardate dall’intervenire nel Donbass già nel 2014 – e la totale ‘confusione’ da parteUe che, mai come in questa occasione ha mostrato tutti i suoi limiti politici e ‘diplomatici’. La stessaha poi in parte ‘relegato’ alla bacchetta degli Usa il potere di comando, facendosi trascinare in un vorticoso coinvolgimento, che non lascia presagire nulla di buono. Una clamorosa incapacità politica, l’iniziale ‘immobilismo’ occidentale, o un ‘silente interesse’ per poi approfittaresituazione? La ‘questione fra Ucraina e Russia, anche ‘economica’ (solo il Donbass ...

Advertising

AnnalisaChirico : Ma se Zelensky apre a una pace negoziata con la cessione della Crimea, perché il segretario generale Nato sbarra la… - ale_dibattista : In Ucraina c'è una guerra per procura voluta anche dagli USA. Che piaccia o meno a Letta questa è la realtà - fattoquotidiano : De Benedetti: “L’Ue non ha interesse a seguire Biden nella guerra a Putin. Non è una crociata, la democrazia non si… - Grazian13797081 : RT @giammarcosicuro: Oggi ho potuto seguire un’evacuazione di civili in un villaggio in procinto di essere occupato dalle truppe russe. H… - miriservo : RT @giammarcosicuro: Oggi ho potuto seguire un’evacuazione di civili in un villaggio in procinto di essere occupato dalle truppe russe. H… -