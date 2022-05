Un posto al Sole anticipazioni: cosa accadrà nella puntata di oggi? (Di lunedì 9 maggio 2022) E’ lunedì, il che significa che andrà in onda il primo appuntamento settimanale con la soap opera partenopea, Un posto al Sole, sempre su Rai3 alle 20:45. Ecco quindi tutte le anticipazioni inerenti alla puntata di oggi. Come rivelano le anticipazioni di Un posto al Sole, un grosso senso di colpa peserà sulle spalle di Riccardo. Quest’ultimo infatti ha tradito Rossella con Virginia e, sebbene la prima decide di abbassare le armi per poter face pace, intuirà ben presto che Riccardo le sta nascondendo qualcosa. E infatti, come avremo modi di vedere nelle puntate successive, Riccardo, attanagliato sempre di più dai sensi di colpa, deciderà di prendere una decisione drastica riguardo al suo rapporto con Rossella. Dopo la fine ... Leggi su zon (Di lunedì 9 maggio 2022) E’ lunedì, il che significa che andrà in onda il primo appuntamento settimanale con la soap opera partenopea, Unal, sempre su Rai3 alle 20:45. Ecco quindi tutte leinerenti alladi. Come rivelano ledi Unal, un grosso senso di colpa peserà sulle spalle di Riccardo. Quest’ultimo infatti ha tradito Rossella con Virginia e, sebbene la prima decide di abbassare le armi per poter face pace, intuirà ben presto che Riccardo le sta nascondendo qual. E infatti, come avremo modi di vedere nelle puntate successive, Riccardo, attanagliato sempre di più dai sensi di colpa, deciderà di prendere una decisione drastica riguardo al suo rapporto con Rossella. Dopo la fine ...

