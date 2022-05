Un posto al sole, anticipazioni 9 maggio: Rossella si riavvicinerà a Riccardo (Di lunedì 9 maggio 2022) Ad Un posto al sole, il rapporto tra Rossella e Riccardo sarà sotto la lente di ingrandimento. Il medico, infatti, come testimoniano le anticipazioni della soap opera partenopea di oggi, lunedì 9 maggio, dopo aver ceduto alla passione con Virginia e aver fatto l'amore con lei, sarà completamente in crisi. Crovi, archiviato il suo matrimonio, aveva solo intenzione di rifarsi una vita accanto a Rossella con la quale aveva finalmente riscoperto l'amore. Virginia, però, si è trasferita a Napoli e ha iniziato addirittura a lavorare nello stesso ospedale dell'ex marito proprio con l'obiettivo di riconquistarlo, nonostante lui avesse affermato più volte di non provare più alcun sentimento nei suoi confronti e di desiderare la separazione. Alla fine, la vicinanza con Virginia ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 9 maggio 2022) Ad Unal, il rapporto trasarà sotto la lente di ingrandimento. Il medico, infatti, come testimoniano ledella soap opera partenopea di oggi, lunedì 9, dopo aver ceduto alla passione con Virginia e aver fatto l'amore con lei, sarà completamente in crisi. Crovi, archiviato il suo matrimonio, aveva solo intenzione di rifarsi una vita accanto acon la quale aveva finalmente riscoperto l'amore. Virginia, però, si è trasferita a Napoli e ha iniziato addirittura a lavorare nello stesso ospedale dell'ex marito proprio con l'obiettivo di riconquistarlo, nonostante lui avesse affermato più volte di non provare più alcun sentimento nei suoi confronti e di desiderare la separazione. Alla fine, la vicinanza con Virginia ...

