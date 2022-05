Un nuovo studio rivela l’impatto emotivo e psicologico dell’infertilità (Di lunedì 9 maggio 2022) Una nuova ricerca pubblicata su Reproductive Biomedicine ha scoperto che gli impatti dell’infertilità sono diversi e molto profondi; con ben il 60% delle persone che crede che la diagnosi e il trattamento abbiano avuto un impatto significativo sulla loro salute mentale. Inoltre, un paziente su tre ha anche rivelato che dopo la diagnosi di infertilità ha avuto problemi di coppia. Di questi, oltre la metà (55%) ritiene che la diagnosi e l’esperienza vissuta abbiano causato una tensione emotiva. Kira Dalgaard, vicepresidente e responsabile globale degli affari medici di Ferring Pharmaceuticals ha dichiarato: C’è un bisogno insoddisfatto di comprendere l’impatto dell’infertilità. Queste prospettive sono spesso trascurate nella ricerca e nell’assistenza, il che può avere gravi implicazioni se consideriamo che un terzo dei ... Leggi su gravidanzaonline (Di lunedì 9 maggio 2022) Una nuova ricerca pubblicata su Reproductive Biomedicine ha scoperto che gli impattisono diversi e molto profondi; con ben il 60% delle persone che crede che la diagnosi e il trattamento abbiano avuto un impatto significativo sulla loro salute mentale. Inoltre, un paziente su tre ha ancheto che dopo la diagnosi di infertilità ha avuto problemi di coppia. Di questi, oltre la metà (55%) ritiene che la diagnosi e l’esperienza vissuta abbiano causato una tensione emotiva. Kira Dalgaard, vicepresidente e responsabile globale degli affari medici di Ferring Pharmaceuticals ha dichiarato: C’è un bisogno insoddisfatto di comprendere. Queste prospettive sono spesso trascurate nella ricerca e nell’assistenza, il che può avere gravi implicazioni se consideriamo che un terzo dei ...

