Un cappuccino con Sconcerti: c’è anche il mix etnico-culturale che scava la differenza fra Inter e Milan (Di lunedì 9 maggio 2022) Tra il Milan e l'Inter c'è una diversità non sottolineata che giudico importante. Essere diversi non significa necessariamente... Leggi su calciomercato (Di lunedì 9 maggio 2022) Tra ile l'c'è una diversità non sottolineata che giudico importante. Essere diversi non significa necessariamente...

Advertising

Pierlui53442630 : @StraniFatti Ci faccio colazione ogni mattina in una notevole pasticceria, cappuccino e saccottino con il cioccolat… - sun_loris_ : Iniziamo la giornata. Indeciso se prendermi caffè macchiato con il cianuro, o cappuccino con arsenico. - gfmurta : @MmeDeMonreve Buongiorno Tesoro bello ????? cappuccino e ciambella con la Nutella ?? solo per Te ?? buona giornata ???? - AllForLove___ : Io nello zen space con un cappuccino in mano… COERENTE #JERÙ - frank9you : @CortellaM @FmMosca @nick_de_brick purché accompagnata con un cappuccino molto zuccherato -