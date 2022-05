Advertising

MAX_ITA_LT_69 : RT @francescoge07: @NFratoianni @BBerlinguer Lei è più comico di Peter, eccesso di pluralismo? qui si tratta di inquinamento del tessuto so… - danieledv79 : RT @francescoge07: @NFratoianni @BBerlinguer Lei è più comico di Peter, eccesso di pluralismo? qui si tratta di inquinamento del tessuto so… - Agricolturabio1 : RT @ray_me_stesso: @PaoloRonk I 5stalle devono politicamente dissolversi, altro che 300 mila al comico. Scomparire! - AlberodiNatale_ : RT @cicciobuggio: @silvia_nb8 @giovannibrenteg Io vedo tanti parallelismi col 2011,tra l'altro. Il clima fomentato ad arte, soprattutto. No… - AnaTouensa : @cammisa_massimo Ha il problema che come attore drammatico fa c@g@re. Allora s'è chiesto: 'ma pekkè nun me metto a… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Takeshi Kitano, 75 anni, famoso nel mondo come regista, è anche conduttore tv edi successo di Benedetto Colli Dopo Beppe Grillo e Volodymyr Zelensky, secondo un sondaggio, unè pronto a interpretare il ruolo di protagonista della scena politica del suo paese. È il regista giapponese Takeshi Kitano che, a 25 anni dal Leone d'oro vinto a Venezia con Hana - bi, ...E lei: "Anch'io Ricchione ma non parlo olandese!" E l'dice: "No, io ogni anno vado a ... La gente si domandò chi fosse quelche parlava quel dialetto strano. Ed ebbe un gran successo. E poi ... Un altro comico alla ribalta politica Kitano, il fustigatore dei giapponesi Il 19 aprile è iniziata la nuova edizione di Made In Sud. Lo show comico va in onda ogni lunedì scontrandosi con L’isola dei famosi condotta da Ilary Blasi. Dopo l’addio di Stefano De Martino e Fatima ...Entro la fine del mese usciranno dal catalogo della piattaforma di streaming: è l’ultima occasione per guardarli.