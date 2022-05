Ultim’ora | notizia pazzesca su Mbappè | arrivato per la firma! FOTO

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 9 maggio 2022) Kylianè a Madrid. La stella del PSG, in scadenza di contratto a giugno e ancora lontano dal rinnovo, è da tempo il grande obiettivo di mercato del Real Madrid e in base a quanto svelato da Cope con una, riportata anche da Marca, il francese si trova ora nella capitale spagnola. Non poteva esserci indizio di mercato più accattivante per far sognare i tifosi dei galacticos, che sperano ora che il suo viaggio in Spagna sia avvenuto per siglare l’accordo col Real. L’ex Monaco è stato avvistato insieme al compagno di squadra Achraf Hakimi in uno dei ristoranti più importanti di Madrid. Informa @JaviGomezCh@KMbappe está en Madrid Está comiendo en un famoso restaurante de la capital con @AchrafHakimihttps://t.co/auBUstYY3Z#PartidazoCOPE pic.twitter.com/nx7tKUeGkU— El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 9, 2022