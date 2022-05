Ultime Notizie – Ucraina. Marinella: “Oggi Putin con nostra cravatta, forse un regalo di Berlusconi” (Di lunedì 9 maggio 2022) La cravatta indossata Oggi da Vladimir Putin? “Penso proprio fosse una delle nostre, mi sembra proprio di sia una delle mie. Si tratta di un modello punta a spillo blu e bianco, forse regalatagli da Silvio Berlusconi o forse facente parte di uno stock mandato al presidente Putin. Si tratta di un modello classico, elegante, che di solito si mette nelle occasioni importanti”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, è Maurizio Marinella, imprenditore ‘re’ delle cravatte sartoriali. Secondo lei è probabile che il capo in questione sia stato acquistato da Putin o che glielo abbia regalato il Cavaliere? “L’ultima fornitura fatta a Putin risale a circa un anno fa – ha detto a Rai Radio1 l’imprenditore – tra cui ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) Laindossatada Vladimir? “Penso proprio fosse una delle nostre, mi sembra proprio di sia una delle mie. Si tratta di un modello punta a spillo blu e bianco,regalatagli da Silviofacente parte di uno stock mandato al presidente. Si tratta di un modello classico, elegante, che di solito si mette nelle occasioni importanti”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, è Maurizio, imprenditore ‘re’ delle cravatte sartoriali. Secondo lei è probabile che il capo in questione sia stato acquistato dao che glielo abbia regalato il Cavaliere? “L’ultima fornitura fatta arisale a circa un anno fa – ha detto a Rai Radio1 l’imprenditore – tra cui ...

