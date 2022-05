Ultime Notizie – Ucraina, 007 Gb: “Munizioni di precisione esaurite, Russia usa armi vecchie” (Di lunedì 9 maggio 2022) “All’inizio della sua invasione, la Russia ha pubblicizzato la sua capacità di condurre attacchi chirurgici e limitare i danni collaterali, sostenendo che le città ucraine sarebbero state al sicuro dai bombardamenti. La scorta russa di Munizioni di precisione è stata probabilmente esaurita perché la guerra continua più a lungo di quanto il Cremlino si aspettasse. Ciò ha costretto la Russia a utilizzare Munizioni che invecchiano, meno affidabili e precise e più facilmente intercettabili”. Questo il contenuto del rapporto di intelligence che aggiorna quotidianamente nel Regno Unito la valutazione della situazione sul terreno in Ucraina. Lo rende noto il ministero della Difesa di Londra. “L’invasione dell’Ucraina – riporta ancora la Bbc citando il rapporto – ha rivelato ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) “All’inizio della sua invasione, laha pubblicizzato la sua capacità di condurre attacchi chirurgici e limitare i danni collaterali, sostenendo che le città ucraine sarebbero state al sicuro dai bombardamenti. La scorta russa didiè stata probabilmente esaurita perché la guerra continua più a lungo di quanto il Cremlino si aspettasse. Ciò ha costretto laa utilizzareche invecchiano, meno affidabili e precise e più facilmente intercettabili”. Questo il contenuto del rapporto di intelligence che aggiorna quotidianamente nel Regno Unito la valutazione della situazione sul terreno in. Lo rende noto il ministero della Difesa di Londra. “L’invasione dell’– riporta ancora la Bbc citando il rapporto – ha rivelato ...

