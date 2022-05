Ultime Notizie – Terremoto oggi vicino a Firenze (Di lunedì 9 maggio 2022) Registrate diverse scosse: la più forte, di 2,7 gradi, stamattina poco dopo le 5 Alcune scosse di Terremoto sono state registrate oggi in provincia di Firenze dall’Ingv, con epicentro tra i comuni di Impruneta e San Casciano Val di Pesa. La più forte, alle 5:06, di magnitudo 2.7, è stata registrata a San Casciano Val di Pesa (profondità di 9 km). Come spiega la Protezione civile della Città metropolitana di Firenze su Facebook la scossa 2.7 “è stata avvertita dalla popolazione. Da un primo riscontro con le sale operative di emergenza non si registrano criticità”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) Registrate diverse scosse: la più forte, di 2,7 gradi, stamattina poco dopo le 5 Alcune scosse disono state registratein provincia didall’Ingv, con epicentro tra i comuni di Impruneta e San Casciano Val di Pesa. La più forte, alle 5:06, di magnitudo 2.7, è stata registrata a San Casciano Val di Pesa (profondità di 9 km). Come spiega la Protezione civile della Città metropolitana disu Facebook la scossa 2.7 “è stata avvertita dalla popolazione. Da un primo riscontro con le sale operative di emergenza non si registrano criticità”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

