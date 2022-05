Ultime Notizie – Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cresce e Pd cala (Di lunedì 9 maggio 2022) Fratelli d’Italia sempre più primo partito, secondo le intenzioni di voto nel Sondaggio Swg del Tg La7. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,5% e sale al 22,6%. Il Partito Democratico cede lo 0,5% e scende al 21%. Passo indietro della Lega dal 16% al 15,8%. Sale il M5S, dal 12,5% al 12,8%. Forza Italia è stabile all’8%, Azione non si sposta dal 5,3%. Mdp Articolo 1 sale al 2,5%, Italia Viva arriva al 2,4% ed è appaiata ai verdi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022)sempre più primo partito, secondo le intenzioni di voto nelo Swg del Tg La7. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,5% e sale al 22,6%. Il Partito Democratico cede lo 0,5% e scende al 21%. Passo indietro della Lega dal 16% al 15,8%. Sale il M5S, dal 12,5% al 12,8%. Forza Italia è stabile all’8%, Azione non si sposta dal 5,3%. Mdp Articolo 1 sale al 2,5%, Italia Viva arriva al 2,4% ed è appaiata ai verdi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - SkyTG24 : Tacconi, i medici: “Situazione stabile, passi avanti importanti” - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - VP59m : Spero dopo le ultime notizie su vaccino contro HIV di sentire ciò che mi auspico da anni! - ennatrasporti : Troina (EN) – Inchiesta Oasi: la solidarietà dei dipendenti di Oasi SRL, Agrima e Collegio direzione Irccs… -