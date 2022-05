Ultime Notizie – Palamara | “Mi candido alle elezioni politiche del 2023”

(Di lunedì 9 maggio 2022) “A breve renderò noto le modalità con le quali mi candideròprossimedel”. Lo annuncia in una nota Luca. La candidatura, spiega, “per risponderenumerose istanze di tanti cittadini che quotidianamente nell’occasione delle presentazioni dei miei libri verità mi chiedono di impegnarmi per una giustizia giusta”. “Mi auguro che in occasione dell’attuale dibattito sulla riforma della giustizia oltre al tema delle porte girevoli si affronti anche il tema dei fuori ruolo e del loro rapporto con la politica nonché delle incompatibilità tra magistrati e giornalisti. Pare invece che su questo l’Anm e il Csm stiano facendo orecchie da mercante – sottolinea– Se così non fosse si sarebbe già risolta una situazione imbarazzante ...

Advertising

sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - gio_deck : Quando cambia il governo Draghi, Guido Crosetto svela il retroscena sulle dimissioni del premier. Tsunami in arrivo… - VesuvioLive : Guerra, De Luca: “Abbiamo creato la pazzia. Il segretario Nato è un semianalfabeta di ritorno” -

Diminuiscono i nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 1.828 positivi su 11.152 tamponi esaminati , 2.139 in meno di ieri con 13.781 ...Due scosse di terremoto si sono verificate oggi nei Campi Flegrei. Gli eventi sismici, con epicentro sul versante orientale del vulcano Solfatara , in località Pisciarelli , sono stati registrati dai ...L’iniziativa, spiega l’assessore, “è di fondamentale importanza per il potenziamento della rete e per preparare lo scenario per il prossimo autunno-inverno che da molti scienziati è ritenuto da attenz ...Lamberto Zauli, allenatore della Juventus U23, ha parlato in vista del match in programma questa sera contro il Renate. Ai microfoni di JTV, Lamberto Zauli ha parlato in vista di Juventus U23-Renate.