Ultime Notizie – Guerra Russia Ucraina, De Luca: “Se se ne va Putin viene qualcuno peggiore” (Di lunedì 9 maggio 2022) Nella Guerra Russia Ucraina “io sono fra quelli che non hanno capito qual è l’obiettivo di questa Guerra dal punto di vista degli occidentali. L’America ha detto qual è: far durare la Guerra più possibile per mettere in ginocchio la Russia e determinare un cambio di potere in Russia. Io sono fra quelli che ritengono che, se se ne va Putin, viene qualcuno peggiore di Putin, non uno migliore”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento all’assemblea pubblica di Confindustria Benevento. “C’è qualcuno – è l’obiezione di De Luca – in grado di governare le 30 etnie che ci sono nella ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) Nella“io sono fra quelli che non hanno capito qual è l’obiettivo di questadal punto di vista degli occidentali. L’America ha detto qual è: far durare lapiù possibile per mettere in ginocchio lae determinare un cambio di potere in. Io sono fra quelli che ritengono che, se se ne vadi, non uno migliore”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De, nel corso del suo intervento all’assemblea pubblica di Confindustria Benevento. “C’è– è l’obiezione di De– in grado di governare le 30 etnie che ci sono nella ...

