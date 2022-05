Ultime Notizie – Fiorentina-Roma 2-0, viola agganciano giallorossi (Di lunedì 9 maggio 2022) La Fiorentina batte la Roma 2-0 nel posticipo della 36esima giornata della Serie A e la aggancia a 59 punti. Con viola e giallorossi c’è anche l’Atalanta, nella corsa all’Europa League che al momento vede la Lazio avanti, con 62 punti. La Fiorentina conquista il successo con un avvio aggressivo. Gonzalez si procura immediatamente un calcio di rigore per un lievissimo contatto provocato da Karsdorp e segnalato dal Var all’arbitro Guida. Gonzalez non sbaglia dal dischetto, 1-0. La Roma non reagisce e la Fiorentina raddoppia all’11’. Bonaventura può avanzare indisturbato e, dal vertice destro dell’area di rigore, disegna un sinistro preciso: palla all’angolino e 2-0. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) Labatte la2-0 nel posticipo della 36esima giornata della Serie A e la aggancia a 59 punti. Conc’è anche l’Atalanta, nella corsa all’Europa League che al momento vede la Lazio avanti, con 62 punti. Laconquista il successo con un avvio aggressivo. Gonzalez si procura immediatamente un calcio di rigore per un lievissimo contatto provocato da Karsdorp e segnalato dal Var all’arbitro Guida. Gonzalez non sbaglia dal dischetto, 1-0. Lanon reagisce e laraddoppia all’11’. Bonaventura può avanzare indisturbato e, dal vertice destro dell’area di rigore, disegna un sinistro preciso: palla all’angolino e 2-0. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - SkyTG24 : Tacconi, i medici: “Situazione stabile, passi avanti importanti” - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - NapoliCM : ???? Tameze Napoli: nuovi contatti, Giuntoli in pressing ??? - corgiallorosso : #FiorentinaRoma, è inesistente il rigore su Gonzalez di inizio match (FOTO) -