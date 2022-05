Ultime Notizie – Epatite acuta bambini, Andreoni: “Ipotesi virus che ha acquisito nuovi effetti” (Di lunedì 9 maggio 2022) Tra le possibili cause delle epatiti acute di origine misteriosa che hanno colpito circa 200 bambini nel mondo “viene annoverato l’adenovirus F41, forse con mutazioni. Ma questo tipo di virus è molto frequente trovarlo nei bambini sani e poi non è sempre stato riscontrato nei casi ad oggi registrati. Inoltre, l’adenovirus non è normalmente periepatico, se non in soggetti immunodepressi. Direi quindi che potremmo essere di fronte ad un virus che ha acquistato una patogenesi particolare, ma che si può trovare in soggetti sani”. A parlare all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). Secondo Andreoni, nei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) Tra le possibili cause delle epatiti acute di origine misteriosa che hanno colpito circa 200nel mondo “viene annoverato l’adenoF41, forse con mutazioni. Ma questo tipo diè molto frequente trovarlo neisani e poi non è sempre stato riscontrato nei casi ad oggi registrati. Inoltre, l’adenonon è normalmente periepatico, se non in soggetti immunodepressi. Direi quindi che potremmo essere di fronte ad unche ha acquistato una patogenesi particolare, ma che si può trovare in soggetti sani”. A parlare all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). Secondo, nei ...

