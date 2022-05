Ultime Notizie – Cozzoli: “da Sport e Salute 2,3 mld. Abbiamo portato lo sport ovunque” (Di lunedì 9 maggio 2022) “In tutto oltre 2,3 miliardi per sostenere e finanziare lo sport italiano, nel corso di quest’anno Abbiamo già erogato 288 milionidi euro. Il più grande investimento è stata la scuola: oggi 1,7 milioni di bambini fa sport grazie a sport e Salute”. Lo dice al supplemento economico del “Corriere della Sera il presidente e ad di sport e Salute, Vito Cozzoli. “Siamo la società dello Stato che promuove e investe nello sport e nell’attività fisica, con obiettivi anche in termini di impatto socioeconomico.Operiamo attraverso un piano sociale e industriale approvato dal governo e fondato su interventi inclusivi, sostenibili e accessibili sui territori. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) “In tutto oltre 2,3 miliardi per sostenere e finanziare loitaliano, nel corso di quest’annogià erogato 288 milionidi euro. Il più grande investimento è stata la scuola: oggi 1,7 milioni di bambini fagrazie a”. Lo dice al supplemento economico del “Corriere della Sera il presidente e ad di, Vito. “Siamo la società dello Stato che promuove e investe nelloe nell’attività fisica, con obiettivi anche in termini di impatto socioeconomico.Operiamo attraverso un piano sociale e industriale approvato dal governo e fondato su interventi inclusivi, sostenibili e accessibili sui territori. ...

