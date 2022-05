Ultime Notizie – Covid oggi Sardegna | 500 contagi e 5 morti | bollettino 9 maggio

(Di lunedì 9 maggio 2022) Sono 500 i nuovidainsecondo ildi, 9. Si registrano inoltre altri 5. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.630 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (+1). I pazienti ricoverati in area medica sono 272 (stesso dato di ieri). 25.671 sono i casi di isolamento domiciliare (-364 ). Si registrano 5 decessi: due donne di 92 e 103 anni e un uomo di 93, residenti nella provincia di Oristano; due uomini di 49 e 71 anni, residenti nella Città Metropolitana di Cagliari. Lo rende noto la Regione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

