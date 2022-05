Ultime Notizie – Covid oggi Lombardia: 2.351 nuovi casi e 21 morti: a Milano 771 casi (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono 2.351 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 9 maggio. Si registrano inoltre 21 morti. I nuovi casi nel territorio metropolitano di Milano sono 771. Sono stati 15.979 i tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 14,7%. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva, oggi 38, 3 più di ieri; mentre i pazienti nei reparti Covid ordinari scendono a 1.094, 5 meno di ieri. Più in dettaglio a Brescia i nuovi casi registrati sono 358, a Monza e Brianza 236, a Bergamo 192, a Pavia 169 e a Varese 156. Incremento a due cifre negli altri territori lombardi: Lecco +89, Como +87, Cremona +73, Mantova +68, Lodi +35 e Sondrio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono 2.351 icontagi dainsecondo il bollettino di, 9 maggio. Si registrano inoltre 21. Inel territorio metropolitano disono 771. Sono stati 15.979 i tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 14,7%. Aumentano i ricoverati in terapia intensiva,38, 3 più di ieri; mentre i pazienti nei repartiordinari scendono a 1.094, 5 meno di ieri. Più in dettaglio a Brescia iregistrati sono 358, a Monza e Brianza 236, a Bergamo 192, a Pavia 169 e a Varese 156. Incremento a due cifre negli altri territori lombardi: Lecco +89, Como +87, Cremona +73, Mantova +68, Lodi +35 e Sondrio ...

