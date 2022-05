Ultime Notizie – Covid oggi Italia, 17.155 contagi e 84 morti: bollettino 9 maggio (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono 17.155 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 9 maggio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 84 morti. Nelle Ultime 24 ore sono stati processati 126.559 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,5% contro il 15,1% ieri. In aumento i ricoveri con sintomi, 80 in più da ieri per un totale di 8.735, e le terapie intensive, dove si trovano 7 persone in più di ieri per un totale di 363. I DATI DELLE REGIONI SARDEGNA – Sono 500 i nuovi contagi da Covid in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 9 maggio. Si ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 9 maggio 2022) Sono 17.155 i nuovida Coronavirus in, 92022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 84. Nelle24 ore sono stati processati 126.559 i tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 13,5% contro il 15,1% ieri. In aumento i ricoveri con sintomi, 80 in più da ieri per un totale di 8.735, e le terapie intensive, dove si trovano 7 persone in più di ieri per un totale di 363. I DATI DELLE REGIONI SARDEGNA – Sono 500 i nuovidain Sardegna secondo ildi, 9. Si ...

