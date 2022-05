Ultime Notizie – Covid Italia | Costa | “Dopo 15 giugno estate senza restrizioni”

(Di lunedì 9 maggio 2022) “il 15ci saranno le condizioni per arrivare ad una”. Così il sottosegretario alla Salute Andreaospite di ’24 Mattino’ su Radio24 facendo il punto della situazione epidemiologica. “E’ importante in questa fase, dobbiamo dirlo ogni giorno, che gli anziani e i fragili facciano la quarta dose di vaccino anti-che li protegge al meglio. Poi abbiamo circa 3 milioni di cittadini sono in attesa della dose booster, nonostante il rallentamento delle misure è importante che completino il ciclo vaccinale perché davanti alla recrudescenza del virus saranno protetti”, ha poi sottolineato il sottosegretario. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I 30.804 positivi e 72 vittime nelle ultime 24 ore. Sono 356 i pazienti ricoverati in terapia intensiva,… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - CalcioOggi : Milinkovic Savic Juve, tutto sul serbo! Ma spuntano già le alternative - Juventus News 24 - LazionewsEu : #Lazio, ancora due battaglie: il tifo biancoceleste si prepara #sslazio #lazionewseu #lazionews -

Maxi blitz in tutta Italia dei carabinieri del comando provinciale di Genova che, delegati dalla Procura di Napoli, stanno eseguendo in tutta Italia un'ordinanza di custodia cautelare - 46 in carcere ...Quest', infatti, non ostacolano la qualità del lavoro dei dipendenti. A proposito di benessere dei lavoratori, qualche tempo fa si è concluso il più grande test sulla "settimana lavorativa da 4 ...Juve e Inter si preparano alla finale di Coppa Italia: da Locatelli fino a Bastoni, chi recupererà per il Derby d'ItaliaI sardi evitano la sconfitta con un gol in zona Cesarini e allungano la sfida salvezza. Ai granata non basta il rigore di Verdi ...