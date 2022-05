Ue, Macron lancia la Comunità Politica Europea (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuel Macron, appena rieletto per creare un’Europa “indipendente e sovrana”, mette sul tavolo una proposta Politica per strutturare l’architettura Europea, scossa alle fondamenta dall’attacco della Russia all’Ucraina che ha rimesso in discussione l’assetto nato alla fine della Guerra Fredda, con la disgregazione dell’Urss e del Patto di Varsavia. L’Unione Europea, ha spiegato Macron a Strasburgo, alla sessione finale della Conferenza sul Futuro dell’Europa, mentre a Mosca Vladimir Putin celebrava la vittoria dell’Urss sul Terzo Reich e i suoi alleati, “non basta” per mettere ordine nel Vecchio Continente. L’Ue ha già abbastanza problemi così com’è, a 27, per ammettere altri membri, tanto è vero che il processo di allargamento è in stallo da anni, con Paesi come ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 9 maggio 2022) (Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuel, appena rieletto per creare un’Europa “indipendente e sovrana”, mette sul tavolo una propostaper strutturare l’architettura, scossa alle fondamenta dall’attacco della Russia all’Ucraina che ha rimesso in discussione l’assetto nato alla fine della Guerra Fredda, con la disgregazione dell’Urss e del Patto di Varsavia. L’Unione, ha spiegatoa Strasburgo, alla sessione finale della Conferenza sul Futuro dell’Europa, mentre a Mosca Vladimir Putin celebrava la vittoria dell’Urss sul Terzo Reich e i suoi alleati, “non basta” per mettere ordine nel Vecchio Continente. L’Ue ha già abbastanza problemi così com’è, a 27, per ammettere altri membri, tanto è vero che il processo di allargamento è in stallo da anni, con Paesi come ...

