Ucraina, Zelensky premia Patron, il cane anti mine che ha fiutato centinaia di ordigni (Di lunedì 9 maggio 2022) Il piccolo Jack Russel terrier aiuta non solo a neutralizzare gli esplosivi, ma anche a insegnare ai bambini le regole di sicurezza dove c'è la minaccia delle mine Leggi su vanityfair (Di lunedì 9 maggio 2022) Il piccolo Jack Russel terrier aiuta non solo a neutralizzare gli esplosivi, ma anche a insegnare ai bambini le regole di sicurezza dove c'è la minaccia delle

Advertising

AnnalisaChirico : Ma se Zelensky apre a una pace negoziata con la cessione della Crimea, perché il segretario generale Nato sbarra la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il premier canadese Justin Trudeau è a Irpin, alle porte di Kiev. 'È venuto a per vedere tutti gli orrori… - GiovaQuez : Zelensky al G7 ha sottolineato la ferma determinazione dell'Ucraina a proteggere la propria sovranità e integrità t… - elespaterlini1 : RT @dariodangelo91: #Zelensky: 'Molto presto ci saranno due Giorni della Vittoria in Ucraina. E a qualcuno non ne rimarrà nemmeno uno'. htt… - AntonioTalia : RT @NessunLuogo24: #BREAKING 'La Commissione punta a dare il suo parere a giugno' sull'ingresso dell'#Ucraina ???? nell'Unione europea ????. Lo… -