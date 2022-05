Ucraina: Zelensky ha premiato Patron, il cane anti - mine (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha premiato Patron, un jack russell, per aver scoperto centinaia di ordigni esplosivi da quando è iniziata l'invasione della Russia. Patron era diventato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 9 maggio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrha, un jack russell, per aver scoperto centinaia di ordigni esplosivi da quando è iniziata l'invasione della Russia.era diventato ...

