Ucraina ultime notizie. Yellen (Usa): Da guerra incertezza per l’economia globale (Di lunedì 9 maggio 2022) Secondo la Cnn, gli Stati Uniti hanno ricevuto rapporti che riferiscono di militari russi impiegati in Ucraina che si rifiutano di obbedire agli ordini. Il ministro degli Esteri polacco ha definito deplorevole quanto accaduto all’ambasciatore russo in Polonia, a cui è stata lanciata vernice rossa da manifestanti contrari alla guerra. Nel Giorno della vittoria russo, la data di commemorazione della sconfitta dei nazisti, proseguono sia il lavoro diplomatico sia l’offensiva su campo. Il premier cinese Xi Jinping incalza il cancelliere tedesco Olaf Scholz, sottolineando che bisogna evitare una espansione del conflitto. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 9 maggio 2022) Secondo la Cnn, gli Stati Uniti hanno ricevuto rapporti che riferiscono di militari russi impiegati inche si rifiutano di obbedire agli ordini. Il ministro degli Esteri polacco ha definito deplorevole quanto accaduto all’ambasciatore russo in Polonia, a cui è stata lanciata vernice rossa da manifestanti contrari alla. Nel Giorno della vittoria russo, la data di commemorazione della sconfitta dei nazisti, proseguono sia il lavoro diplomatico sia l’offensiva su campo. Il premier cinese Xi Jinping incalza il cancelliere tedesco Olaf Scholz, sottolineando che bisogna evitare una espansione del conflitto.

