Ucraina ultime notizie Macron | «Aiutiamo Kiev ma non siamo in guerra contro la Russia»

(Di lunedì 9 maggio 2022) Nel Giorno della vittoria russo, la data di commemorazione della sconfitta dei nazisti, proseguono sia il lavoro diplomatico che l'offensiva su campo. Il premier cinese Xi Jinping incalza il cancelliere tedesco Olaf Scholz, sottolineando che bisogna evitare una espansione del conflitto. Intanto, la Ue accelera su una possibile adesione dell'al suo perimetro:? la presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen, annuncia che un parere è atteso entro giugno. E ha aperto alla modifica dei trattati Ue, “l'unanimità non ha più senso”. Metsola, il futuro dell'Europa è legato a quello dell'

Kiev: 'Russia ha ripreso assalto acciaieria Azovstal' 9 Maggio 2022 Guerra, la Russia ha ...Il paradosso del suo discorso sta nel fatto di non aver rivendicato i successi militari ino future annessioni: il presidente russo ha confermato i parallelismi tra la Seconda Guerra Mondiale ...I guai dell'automotive dovuti alla guerra non hanno come conseguenza le scarse vendite, ma la crisi delle materie prime. Capiamo meglio.Il direttore generale di Roscosmos ha affermato che il sistema Starlink viene utilizzato dai militanti nazisti ucraini del Battaglione Azov, ...