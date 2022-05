Ucraina, Renzi indica come possibili mediatori Merkel e Blair (che ha fatto la guerra in Iraq mentendo al mondo) (Di lunedì 9 maggio 2022) Bene una iniziativa europea. Ma indicare come mediatore di pace Blair è molto discutibile. Parliamo di colui che con Bush ha dato il via alla seconda guerra del Golfo, ordinando con Bush l'invasione ... Leggi su globalist (Di lunedì 9 maggio 2022) Bene una iniziativa europea. Maremediatore di paceè molto discutibile. Parliamo di colui che con Bush ha dato il via alla secondadel Golfo, ordinando con Bush l'invasione ...

anonimuscv19 : @Tetovaccari @CGILModena Già che sei del PD di Bibbiano di montepaschi di Siena di d'alema di Renzi delle armi in Ucraina ancora parli.... - robreg1 : RT @fanpage: Per Matteo Renzi serve immediatamente un'iniziativa diplomatica dell'Unione europea sulla guerra in Ucraina. Il senatore fiore… - fanpage : Per Matteo Renzi serve immediatamente un'iniziativa diplomatica dell'Unione europea sulla guerra in Ucraina. Il sen… - globalistIT : Blair e Bush dovevano finire davanti ad un tribunale internazionale per i crimini in Iraq e le menzogne sulle armi… - shootingrome : Ma in fondo perché stare a sentire vecchi rincoglioniti come #Canfora #Cardini o Sergio #Romano?? Affidiamoci tranq… -