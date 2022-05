Ucraina | Renzi | ' che sia Merkel o Blair | serve una iniziativa politica e diplomatica'

(Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag (Adnkronos) - "Che sia, che sia un inviato speciale o una conferenza di pace,unatargata Europa. Lo diciamo dal 24 febbraio, ora iniziano a dirlo quasi tutti. Lo diciamo soprattutto il 9 maggio, giorno in cui ricordiamo la Festa dell'Europa. Chi vuole bene all'Europa auspica una grandeper salvare la pace, per salvare il pianeta". Lo scrive Matteonella sua ultima email.

Roma, 9 mag (Adnkronos) - "Che sia Merkel o Blair, che sia un inviato speciale o una conferenza di pace, serve una iniziativa politica e diplomatica targata Europa. Lo diciamo dal 24 febbraio, ora iniziano a dirlo quasi tutti. Lo diciamo soprattutto il 9 maggio, giorno in cui ricordiamo la Festa dell'Europa. Chi vuole bene all'Europa auspica una grande iniziativa per salvare la pace, per salvare il pianeta".