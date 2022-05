**Ucraina: portavoce amministrazione, 'russi sparano su Odessa'** (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "In serata il nemico ha sparato sulla regione di Odessa". Lo riporta il canale informativo Ukraine Now, citando il portavoce dell'Ova, (l'amministrazione regionale), Serhiy Bratchuk. Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "In serata il nemico ha sparato sulla regione di". Lo riporta il canale informativo Ukraine Now, citando ildell'Ova, (l'regionale), Serhiy Bratchuk.

Advertising

Mov5Stelle : È convocata una consultazione in rete degli iscritti per deliberare sulla destinazione delle restituzioni dei porta… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il Pentagono denuncia Putin per la sua 'depravazione'. 'E' difficile guardare a quello che stanno facendo… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I L'Ungheria non sosterrà la proposta dell'Ue per un embargo graduale sul petrolio russo così come è stata… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Una minaccia all'integrità territoriale dell'#Ucraina potrebbe arrivare dalla #Polonia. Il monito è arrivato dal portavo… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: 'Non abbiamo fornito all'#Ucraina informazioni specifiche' per affondare l'incrociatore russo #Moskva. Lo afferma il por… -