Ucraina: Petrocelli, 'grave precedente se mi cacciano da presidenza commissione' (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "L'ultima parola spetta alla presidente Casellati. I senatori Garavini e Alfieri dicevano che la commissione era bloccata, ma non era vero. Abbiamo approvato due ratifiche ancora il 3 maggio". E le dimissioni di venti componenti della commissione Esteri del Senato rappresentano "una decisione politica che considero pretestuosa. Sarebbe un grave precedente: mi caccerebbero" dalla presidenza "solo perché contrario all'invio di armi all'Ucraina. A Vilma Moronese, che ha lasciato l'M5S, collocandosi all'opposizione, nessuno ha chiesto di lasciare la presidenza della commissione Ambiente". Lo dice Vito Petrocelli, intervistato da 'La Repubblica'. Quanto ai rapporti con il Movimento 5 stelle, "sono fuori dalle ... Leggi su iltempo (Di lunedì 9 maggio 2022) Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "L'ultima parola spetta alla presidente Casellati. I senatori Garavini e Alfieri dicevano che laera bloccata, ma non era vero. Abbiamo approvato due ratifiche ancora il 3 maggio". E le dimissioni di venti componenti dellaEsteri del Senato rappresentano "una decisione politica che considero pretestuosa. Sarebbe un: mi caccerebbero" dalla"solo perché contrario all'invio di armi all'. A Vilma Moronese, che ha lasciato l'M5S, collocandosi all'opposizione, nessuno ha chiesto di lasciare ladellaAmbiente". Lo dice Vito, intervistato da 'La Repubblica'. Quanto ai rapporti con il Movimento 5 stelle, "sono fuori dalle ...

Advertising

TgLa7 : #Ucraina, #Petrocelli: no a invio armi e sfiduciare Draghi - Ettore_Rosato : Dalla polemica sulle armi all’Ucraina, alla difesa -di fatto- della presidenza a #Petrocelli al no alla norma sul t… - AndreaMarcucci : E' incredibile che per far dimettere #Petrocelli si debbano dimettere prima tutti gli altri componenti della commis… - TV7Benevento : Ucraina: Petrocelli, 'grave precedente se mi cacciano da presidenza commissione' - - Open_gol : Domani potrebbe decadere da presidente della Commissione Esteri. Ma lui non molla: il governo di Kiev legittima i n… -